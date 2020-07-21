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Мілан згорнув перемовини з Рангніком, – kicker

23:24 - Читать на русском
Мілан згорнув перемовини з Рангніком, – kicker
Ральф Рангнік / Imago

Керівництво італійського Мілана відмовилося від ідеї призначити колишнього наставника німецького РБ Лейпциг Ральфа Рангніка на посаду головного тренера команди.

62-річний фахівець не очолить "россонері", стверджує kicker.

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Серія успішних результатів Мілана під керівництвом Стефано Піолі змусила босів італійського гранда відмовитися від ідеї запросити Рангніка. Натомість нинішній керманич "червоно-чорних" отримає новий контракт. Раніше менеджмент Мілана планував доручити Рангніку функції головного тренера та спортивного директора. Сам німець нібито активно штудіював італійську впродовж кількох місяців, щоб бути готовим до нового сезону.

Відзначимо, що після вимушеної паузи в чемпіонаті Італії Мілан здобув 6 перемог, а ще 2 матчі звів унічию та піднявся у зону єврокубків.

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Мілан Мілан Італія Стефано Стефано Піолі Ральф Ральф Рангнік
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