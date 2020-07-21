Мілан згорнув перемовини з Рангніком, – kicker

62-річний фахівець не очолить "россонері", стверджує kicker.

"Черговий програний сезон": Капелло розчарований кандидатурою нового керманича Мілана

Серія успішних результатів Мілана під керівництвом Стефано Піолі змусила босів італійського гранда відмовитися від ідеї запросити Рангніка. Натомість нинішній керманич "червоно-чорних" отримає новий контракт. Раніше менеджмент Мілана планував доручити Рангніку функції головного тренера та спортивного директора. Сам німець нібито активно штудіював італійську впродовж кількох місяців, щоб бути готовим до нового сезону.

Відзначимо, що після вимушеної паузи в чемпіонаті Італії Мілан здобув 6 перемог, а ще 2 матчі звів унічию та піднявся у зону єврокубків.

"Прозріння імені Динамо Лобановського, футбол для "PlayStation" та уроки Саккі": тренерські принципи Ральфа Рангніка