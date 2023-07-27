Мілан на своєму офіційному сайті повідомив про придбання вінгера збірної Нігерії Семюеля Чуквуезе. 24-річний гравець підписав контракт до літа 2028 року.

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Чуквуезе став для "россонері" сьомим літнім новачком, він – найдорожчий серед них. Згідно з Gazzetta dello Sport, Вільяреал отримає за футболіста 20 млн євро + 8 млн євро у вигляді бонусів. Сам Чуквуезе зароблятиме в Мілані 4 млн євро на рік.

Семюель вибрав футболку з 21-м ігровим номером. Він зможе дебютувати у складі Мілана 8 серпня в матчі проти Монци в рамках турніру імені Сільвіо Берлусконі.

У 2021 році Чуквуезе виграв Лігу Європи у складі Вільяреала.

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