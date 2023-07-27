Милан официально подписал победителя Лиги Европы
Вингер Сэмюэль Чуквуэзе перешел из Вильярреала в Милан.
Милан на своём официальном сайте сообщил о приобретении вингера сборной Нигерии Сэмюэля Чуквуэзе. 24-летний игрок подписал контракт до лета 2028 года.
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Чуквуэзе стал для "россонери" седьмым летним новичком, он – самый дорогой среди них. Согласно Gazzetta dello Sport, Вильярреал получит за футболиста 20 млн евро + 8 млн евро в виде бонусов. Сам Чуквуэзе будет зарабатывать в Милане 4 млн евро в год.
Сэмюэль выбрал футболку с 21-м игровым номером. Он сможет дебютировать в составе Милана 8 августа в матче против Монцы в рамках турнира имени Сильвио Берлускони.
В 2021 году Чуквуэзе выиграл Лигу Европы в составе Вильярреала.
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