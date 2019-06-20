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Мілан націлився на трьох гравців Реала

18:30 459 Читать на русском
Мілан націлився на трьох гравців Реала
Маріано Діас – одна з цілей Мілана / Reuters

Новий тренер італійців Марко Джампаоло планує суттєву перебудову складу команди.

До списку трансферних пріоритетів Мілана потрапили Мартін Едегор, Дані Себальйос та Маріано Діас, інформує Sky Italy.

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Усі троє не мають гарантій щодо ігрової практики на наступний сезон, тому італійці сподіваються, що Реал готовий до переговорів. Сьогодні делегація "россонері" прибула в Мадрид, щоб зустрітися з представником керівництва "вершкових", Хосе Анхелем Санчесом, і обговорити імовірність хоча б одного з вищезгаданих трансферів.

Нагадаємо, раніше Мілан очолив Марко Джампаоло, який у сезоні 2018/19 працював зі Сампдорією.

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