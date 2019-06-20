Мілан націлився на трьох гравців Реала

Новий тренер італійців Марко Джампаоло планує суттєву перебудову складу команди.

До списку трансферних пріоритетів Мілана потрапили Мартін Едегор, Дані Себальйос та Маріано Діас, інформує Sky Italy.

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Усі троє не мають гарантій щодо ігрової практики на наступний сезон, тому італійці сподіваються, що Реал готовий до переговорів. Сьогодні делегація "россонері" прибула в Мадрид, щоб зустрітися з представником керівництва "вершкових", Хосе Анхелем Санчесом, і обговорити імовірність хоча б одного з вищезгаданих трансферів.

Нагадаємо, раніше Мілан очолив Марко Джампаоло, який у сезоні 2018/19 працював зі Сампдорією.

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