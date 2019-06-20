Милан нацелился на трех игроков Реала

Новый тренер итальянцев Марко Джампаоло планирует существенную перестройку состава команды.

В список трансферных приоритетов Милана попали Мартин Эдегор, Дани Себальос и Мариано Диас, информирует Sky Italy.

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Все трое не имеют гарантий насчет игровой практики на следующий сезон, поэтому итальянцы надеются, что Реал готов к переговорам. Сегодня делегация "россонери" прибыла в Мадрид, чтобы встретиться с представителем руководства "сливочных" Хосе Анхелем Санчесом, и обсудить вероятность хотя бы одного из вышеуказанных трансферов.

Напомним, ранее Милан возглавил Марко Джампаоло, который в сезоне 2018/19 работал с Сампдорией.

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