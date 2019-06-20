toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДАРИО СРНА НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Милан нацелился на трех игроков Реала

18:30 155 Читати українською
Милан нацелился на трех игроков Реала
Мариано Диас – одна из целей Милана / Reuters

Новый тренер итальянцев Марко Джампаоло планирует существенную перестройку состава команды.

В список трансферных приоритетов Милана попали Мартин Эдегор, Дани Себальос и Мариано Диас, информирует Sky Italy.

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує

Все трое не имеют гарантий насчет игровой практики на следующий сезон, поэтому итальянцы надеются, что Реал готов к переговорам. Сегодня делегация "россонери" прибыла в Мадрид, чтобы встретиться с представителем руководства "сливочных" Хосе Анхелем Санчесом, и обсудить вероятность хотя бы одного из вышеуказанных трансферов.

Напомним, ранее Милан возглавил Марко Джампаоло, который в сезоне 2018/19 работал с Сампдорией.

Послідовник Саррі та Гвардіоли, якого "кинув" Ювентус, або Як Марко Джампаоло буде повертати Мілан на вершину

blog_ava
Сборная Гаити обманула полмира – невероятный гол после странного розыгрыша штрафного
10:40
1303
Теги
Италия Трансферы Мариано Диас Мариано Диас Дани Себальос Дани Себальос Милан Милан Реал Мадрид Реал Мадрид Мартин Эдегор Мартин Эдегор Марко Джампаоло Марко Джампаоло
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
54
мин
Уругвай
02:00
Япония
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук