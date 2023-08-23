Парижани минулого літа оформили трансфер молодого дарування. Втім, Уго Екітіке так і не виправдав очікування в столиці Франції. ПСЖ розглядає можливість продати нападника.

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Згідно з інформацією Джанлуки Ді Марціо, Мілан зацікавлений в оренді 21-річного футболіста без зобов'язання викупу. Керівництво парижан такі умови не влаштовують. Перемовини ускладнює не лише цей чинник, а й інтерес інших клубів до футболіста та висока зарплата Уго. Мілан хотів би, щоб ПСЖ взяв на себе виплату частини зарплати гравця.

Нагадаємо, що парижани заплатили за Екітіке Реймсу близько 36 мільйонів євро. Нападник зіграв за ПСЖ у 33 матчах, в яких забив чотири голи та віддав чотири асисти.

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