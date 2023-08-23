Парижане прошлым летом оформили трансфер молодого дарования. Впрочем, Уго Экитике так и не оправдал ожидания в столице Франции. ПСЖ рассматривает возможность продать нападающего.

Милан объявил о трансфере защитника из Аргентины

Согласно информации Джанлуки Ди Марцио, Милан заинтересован в аренде 21-летнего футболиста без обязательства выкупа. Руководство парижан такие условия не устраивают. Переговоры осложняет не только этот фактор, но и интерес других клубов к футболисту и высокая зарплата Уго. Милан хотел бы, чтобы ПСЖ взял на себя выплату части зарплаты игрока.

Напомним, что парижане заплатили за Экитике Реймсу около 36 миллионов евро. Нападающий сыграл за ПСЖ в 33 матчах, в которых забил четыре гола и отдал четыре ассиста.

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