Мілан націлився на чемпіона Франції – агенти вже в Італії
"Россонері" на чолі зі Стефано Піолі шукають підсилення в лінію оборони. На радарах опинився Свен Ботман.
Захисник Лілля серйозно цікавить Мілан. Агенти 22-річного гравця вже прибули в Італію для перемовин щодо трансферу, який може відбутись влітку. Відео з приїздом менеджерів опублікував Антоніо Вітьєлло.
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Важливу роль у потенційному переході Ботмана відіграє технічний директор "россонері" Паоло Мальдіні. Саме він спілкувався зі Свеном і переконав його обрати Мілан, а не Ньюкасл, який заманював оборонця великими грошима.
Зауважимо, Свен Ботман є вихованцем Аякса, звідки й перебрався у Лілль в 2020-му. Торік він став чемпіоном Франції. Контракт нідерландця з "догами" розрахований до 2025 року. Поточного сезону Ботман відіграв 21 поєдинок, забив тричі і раз асистував.
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