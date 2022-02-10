"Россонері" на чолі зі Стефано Піолі шукають підсилення в лінію оборони. На радарах опинився Свен Ботман.

Захисник Лілля серйозно цікавить Мілан. Агенти 22-річного гравця вже прибули в Італію для перемовин щодо трансферу, який може відбутись влітку. Відео з приїздом менеджерів опублікував Антоніо Вітьєлло.

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Важливу роль у потенційному переході Ботмана відіграє технічний директор "россонері" Паоло Мальдіні. Саме він спілкувався зі Свеном і переконав його обрати Мілан, а не Ньюкасл, який заманював оборонця великими грошима.

Зауважимо, Свен Ботман є вихованцем Аякса, звідки й перебрався у Лілль в 2020-му. Торік він став чемпіоном Франції. Контракт нідерландця з "догами" розрахований до 2025 року. Поточного сезону Ботман відіграв 21 поєдинок, забив тричі і раз асистував.

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Gli agenti di Sven #Botman in sede a #CasaMilan per incontrare la dirigenza rossonera. Il Milan lavora per il colpo in estate pic.twitter.com/LPZGczbP4d — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) February 10, 2022