Милан нацелился на чемпиона Франции – агенты уже в Италии
"Россонери" во главе со Стефано Пиоли ищут усиление в линию обороны. На радарах очутился Свен Ботман.
Защитник Лилля серьезно интересует Милан. Агенты 22-летнего игрока уже прибыли в Италию для переговоров по трансферу, который может состояться летом. Видео с приездом менеджеров опубликовал Антонио Витьелло.
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Важную роль в потенциальном переходе Ботмана играет технический директор "россонери" Паоло Мальдини. Именно он общался со Свеном и убедил его выбрать Милан, а не Ньюкасл, который завлекал защитника большими деньгами.
Заметим, Свен Ботман является воспитанником Аякса, откуда и перебрался в Лилль в 2020-м, с которым в прошлом году стал чемпионом Франции. Контракт нидерландца с "догами" рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне Ботман отыграл 21 поединок, забил трижды и раз ассистировал.
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