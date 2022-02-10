"Россонери" во главе со Стефано Пиоли ищут усиление в линию обороны. На радарах очутился Свен Ботман.

Защитник Лилля серьезно интересует Милан. Агенты 22-летнего игрока уже прибыли в Италию для переговоров по трансферу, который может состояться летом. Видео с приездом менеджеров опубликовал Антонио Витьелло.

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Важную роль в потенциальном переходе Ботмана играет технический директор "россонери" Паоло Мальдини. Именно он общался со Свеном и убедил его выбрать Милан, а не Ньюкасл, который завлекал защитника большими деньгами.

Заметим, Свен Ботман является воспитанником Аякса, откуда и перебрался в Лилль в 2020-м, с которым в прошлом году стал чемпионом Франции. Контракт нидерландца с "догами" рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне Ботман отыграл 21 поединок, забил трижды и раз ассистировал.

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Gli agenti di Sven #Botman in sede a #CasaMilan per incontrare la dirigenza rossonera. Il Milan lavora per il colpo in estate pic.twitter.com/LPZGczbP4d — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) February 10, 2022