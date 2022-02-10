Після серйозної травми Дувана Сапати Аталанта вийшла на ринок у пошуках підсилення в лінію атаки. Майбутній новачок буде дублером Луїса Мурієля.

Барселона отримала пропозицію підписати Дієго Косту

"Богині" запропонували підписати Косту, який перебуває у статусі вільного агента після припинення співпраці з Атлетіко Мінейро. Якщо трансфер 33-річного нападника одобрить керівництво і тренерський штаб італійців, йому запропонують контракт до червня цього року, інформує журналіст Ніколо Скіра.

Нагадаємо, Дієго Коста відомий виступами за мадридський Атлетіко (216 поєдинків) й лондонський Челсі (120 матчів). В Атлетіко Мінейро форвард перебрався в серпні 2021-го, провів 19 матчів, став чемпіоном тамтешньої Серії А і достроково розірвав контракт.

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