"Зрештою, єдине, що змінюється – це те, де можуть опинитися гроші. Але я вважаю, що такий турнір може вивільнити ресурси для клубів. Вас ніколи не дивувала роль УЄФА? Ви колись бачили орган регулювання енергетики, який також купує чи продає газ? Ні. Не можна бути водночас регулятором і продавцем. Треба бути тим чи іншим.

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Спочатку нам усім потрібно заспокоїтись, прочитати постанову і точно зрозуміти, що Суперліга означає з юридичної точки зору, а потім подивимося, що робити. Ми також повинні пам'ятати, що ми захищаємо важливість чемпіонату Італії. Ми не можемо просто викинути це з вікна, чи не так? Нехай це називається не Лігою чемпіонів, а Суперлігою, факт залишається фактом – ми завжди маємо кваліфікуватися через національні ліги.

Єдине, що змінюється, – це те, куди зрештою потрапляють гроші. Досі гроші текли виключно вгору у бік влади. Теоретично це могло б звільнити багато ресурсів для клубів. За нинішнього стану справ УЄФА частину грошей залишає собі, частину витрачає, а частину розподіляє серед клубів", – наводить слова Лотіто Football Italia.

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