Мілан може підписати Товена

Лідер французького Марселя Флоріан Товен потрапив до сфери зацікавлень італійського Мілана.

"Россонері" можуть переманити зірку Ліги 1, повідомляє Le10Sport.

Хесе став чемпіоном Франції – вихованець Реала здобув титул за 1 хвилину

Марсель намагається втримати Товена, контракт якого завершує дію влітку 2021-го. Перемовини, однак, поки не увінчались успіхом. Це означає, що провансальці змушені будуть продати Товена в найближче трансферне вікно, щоб отримати солідні відступні. Конкурентами Мілана в боротьбі за лідера Марселя стануть сусіди з Інтера, Рома та Валенсія.

У сезоні 2019/20 Флоріан Товен у Лізі 1 провів лише 2 матчі, оскільки на початку вересня зазнав важкої травми та вилетів на півроку.

Ібра та низка лідерів – на вихід: Мілан готує нову революцію на чолі з партнерами гравців збірної України