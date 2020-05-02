toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Мілан може підписати Товена

2 травня 10:08 161 Читать на русском
Мілан може підписати Товена
Флоріан Товен / AFP

Лідер французького Марселя Флоріан Товен потрапив до сфери зацікавлень італійського Мілана.

"Россонері" можуть переманити зірку Ліги 1, повідомляє Le10Sport.

Хесе став чемпіоном Франції – вихованець Реала здобув титул за 1 хвилину

Марсель намагається втримати Товена, контракт якого завершує дію влітку 2021-го. Перемовини, однак, поки не увінчались успіхом. Це означає, що провансальці змушені будуть продати Товена в найближче трансферне вікно, щоб отримати солідні відступні. Конкурентами Мілана в боротьбі за лідера Марселя стануть сусіди з Інтера, Рома та Валенсія.

У сезоні 2019/20 Флоріан Товен у Лізі 1 провів лише 2 матчі, оскільки на початку вересня зазнав важкої травми та вилетів на півроку.

Ібра та низка лідерів – на вихід: Мілан готує нову революцію на чолі з партнерами гравців збірної України

blog_ava
"Англія – помийна яма". Дружина Ді Марії з огидою пригадала рік Анхеля в МЮ – фейл клубу спричинив тотальну ненависть
08:00
3465
Теги
Італія Мілан Мілан Марсель Марсель Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Мілана Флоріан Товен Флоріан Товен
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
27
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук