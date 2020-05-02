Милан может подписать Товена

Лидер французского Марселя Флориан Товен попал в сферу интересов итальянского Милана.

"Россонери" могут переманить звезду Лиги 1, сообщает Le10Sport.

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Марсель пытается удержать Товена, контракт которого завершает действие летом 2021-го. Переговоры, однако, пока не увенчались успехом. Это означает, что провансальцы вынуждены будут продать Товена в ближайшее трансферное окно, чтобы получить солидные отступные. Конкурентами Милана в борьбе за лидера Марселя станут соседи из Интера, Рома и Валенсия.

В сезоне 2019/20 Флориан Товен в Лиге 1 провел лишь 2 матча, поскольку в начале сентября получил тяжелую травму и вылетел на полгода.

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