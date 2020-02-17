Мілан мінімально здолав Торіно та наблизився до зони єврокубків

У заключному матчі 24-го туру італійської Серії А Мілан на власному полі переграв Торіно. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Міланці на правах господарів поля взяли м'яч під контроль із перших хвилин. Проте, особливої напруги біля воріт Сірігу "россонері" створили не вдавалося. Швидкий м'яч не вдалося забити, тому підопічні Стефано Піолі ризикували зав'язнути в позиційній боротьбі.

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Проте, фортуна посміхнулася Мілану на 25-й хвилині. Пакета підхопив м'яч після жорсткого єдиноборства на правому фланзі, прокинув вперед на Кастільєхо, а Саму прострілив із краю до центру штрафного. Уже там на ударну позицію вбіг Анте Ребіч і ударом в один дотик поцілив у лівий нижній кут воріт.

Гол розслабив міланців і трохи заспокоїв гру. До кінця першої половини гри команди не турбували кіперів суперника. А ось другий тайм розпочався із моменту Мілана. Господарі втекли в контратаку, що завершилася ударом Ібрагімовіча – м'яч пройшов поруч зі стійкою.

Пізніше змарнував момент і Кастільєхо. Іспанець отримав пас від Ребіча в штрафному, але не зміг поцілити у площину воріт Сірігу. Натомість "бики" так і не змогли створити серйозних проблем для Доннарумми, тому заслужено зазнали поразки.

Завдяки перемозі Мілан піднявся на 8-ме місце та лише за додатковими показниками не потрапляє до зони єврокубків. Торіно – 14-й і випереджає зону вильоту на 5 балів.

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