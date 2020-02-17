Милан минимально одолел Торино и приблизился к зоне еврокубков

В заключительном матче 24-го тура итальянской Серии А Милан на своем поле переиграл Торино. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Миланцы на правах хозяев поля взяли мяч под контроль с первых минут. Однако, особого напряжения у ворот Сиригу "россонери" создать не удавалось. Быстрый мяч не удалось забить, поэтому подопечные Стефано Пиоли рисковали увязнуть в позиционной борьбе.

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Однако, фортуна улыбнулась Милану на 25-й минуте. Пакета подхватил мяч после жесткого единоборства на правом фланге, пробросил вперед на Кастильехо, а Саму прострелил с края в центр штрафной. Уже там на ударную позицию вбежал Анте Ребич и ударом в касание поразил левый нижний угол ворот.

Гол расслабил миланцев и немного успокоил игру. К концу первой половины игры команды не беспокоили киперов соперника. А вот второй тайм начался с момента Милана. Хозяева убежали в контратаку, которая завершилась ударом Ибрагимовича – мяч прошел рядом со штангой.

Позже упустил момент и Кастильехо. Испанец получил пас от Ребича в штрафной, но не смог попасть в створ ворот Сиригу. А вот "быки" так и не смогли создать серьезных проблем для Доннаруммы, поэтому заслуженно потерпели поражение.

Благодаря победе Милан поднялся на 8-е место и лишь по дополнительным показателям не попадает в зону еврокубков. Торино – 14-й и опережает зону вылета на 5 баллов.

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