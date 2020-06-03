Мілан має намір підписати Лінгарда – скандальний гравець Манчестер Юнайтед готовий покинути Олд Траффорд

Схоже, півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард проводить свій останній сезон у таборі "червоних дияволів".

Мілан зацікавлений в послугах Джессі Лінгарда, повідомляє The Independent.

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Видання запевняє, що 27-річний англієць також прагне покинути Манчестер Юнайтед і бачить спокусливою перспективу перебратись до італійського гранда. Також за інформацією ЗМІ, хавбеком цікавляться Рома та Атлетіко.

У нинішньому сезоні АПЛ Лінгард провів 20 матчів, але результативними діями не відзначався.

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