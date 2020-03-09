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Манчестер Юнайтед планує продати Лінгарда – Сульшер втратив довіру до гравця

23:39 74 Читать на русском
Манчестер Юнайтед планує продати Лінгарда – Сульшер втратив довіру до гравця
Джессі Лінгард / Фото з відкритих джерел

Зірковий півзахисник "червоних дияволів" може влітку змінити клуб.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард може покинути клуб у літнє трансферне вікно, повідомляє видання Goal.

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"Червоні дияволи" планують продати 27-річного футболіста, оскільки головний тренер команди Уле Гуннар Сульшер втратив до нього довіру. Сам Лінгард також не проти змінити команду: після приходу двох новачків – Бруну Фернандеша та Одіона Ігало – він став отримувати значно менше ігрового часу. Джессі вже встиг найняти агента Міно Райолу для пошуку варіантів продовження кар'єри.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лінгард провів у англійській Прем’єр-лізі 20 поєдинків, в яких жодного разу не зміг відзначитися результативними діями.

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