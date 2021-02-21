Мілан – Інтер: онлайн-трансляція Дербі делла Мадонніна – битва лідерів Серії А
Мілан приймає Інтер в рамках 23-го туру Серії А. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу Мілан – Інтер шукайте у цій новині на "Футбол 24".
Поєдинок Мілан – Інтер грають сьогодні, 21 лютого. Стартовий свисток на культовому Сан-Сіро пролунав о 16:00. Дивитися матч наживо можна на телеканалі "Футбол 2". Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проведе "Футбол 24".
Мілан отримав потужний заряд мотивації перед дербі – фанати влаштували справжнє шоу
Мілан – Інтер: стартові склади на матч Серії А:
Мілан: Доннарумма – Калабрія, К'яер, Романьйолі, Ернандес – Кесс'є, Тоналі – Салемакерс, Чалханоглу, Ребіч – Ібрагімовіч
Інтер: Хандановіч – Шкріняр, Де Врей, Бастоні – Хакімі, Барелла, Брозовіч, Еріксен, Перішіч – Лукаку, Мартінес