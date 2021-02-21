Мілан отримав потужний заряд мотивації перед дербі – фанати влаштували справжнє шоу
06:00 - Читать на русском
Прихильники Мілана знаходять можливість підтримати команду за межами стадіону.
Тіфозі "россонері" відвідали тренування улюбленої команди напередодні матчу проти Інтера.
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Гравців Мілана надихали потужними зарядами і велетенськими прапорами із символікою клубу. Повідомлення для підопічних Піолі було чітким: "90 хвилин для атаки, і дербі вигране".
Нагадаємо, матч Мілан – Інтер відбудеться сьогодні о 16:00. Наразі "нерадзуррі" очолюють Серію А, випереджаючи сусідів всього на одне очко.
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