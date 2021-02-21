Милан – Интер: онлайн-трансляция Дерби делла Мадоннина – битва лидеров Серии А
Милан принимает Интер в рамках 23-го тура Серии А. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча Милан – Интер ищите в этой новости на "Футбол 24".
Поединок Милан – Интер состоится сегодня, 21 февраля. Стартовый свисток на культовом Сан-Сиро прозвучит в 16:00. Смотреть матч вживую можно на телеканале "Футбол 2". Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет "Футбол 24".
Милан получил мощный заряд мотивации перед дерби – фанаты устроили настоящее шоу
Милан – Интер: стартовые составы на матч Серии А:
Милан: Доннарумма – Калабрмя, Кьяер, Романьйоли, Эрнандес – Кессье, Тонали – Кастильєхо, Чалханоглу, Ребмч – Ибрагимович
Интер: Ханданович – Шкриняр, Де Врей, Бастони – Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен, Перишич – Лукаку, Мартинес