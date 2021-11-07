Гріх та реабілітація Кессьє

Зі стартовим свистком пішла нервова гра. Мілан був активнішим: вище пресингував і сміливіше розігрував м'яч, будуючи атаки з глибини. Втім, "россонері" пропустили першими через індивідуальну помилку Кессьє. Івуарієць загрався з м'ячем у власному штрафному, поплив під тиском Чалханоглу та впав разом з ним. Вирок судді – пенальті. VAR підтвердив рішення.

Хакан сам підійшов до 11-метрової позначки та впевнено переграв голкіпера. А потім ще й відсвяткував перед вболівальниками Мілана, не втративши можливість відповісти на свист провокацією. Німецький турок досі має образу на фанів свого колишнього клубу.

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Кессьє досить швидко реабілітувався, заробивши перспективний штрафний. Тоналі гарно подав, а де Врей у боротьбі з Томорі переправив м'яч у свої ворота. Так "россонері" зрівняли рахунок. І зробили це заслужено. Мілан краще виглядав у дебюті зустрічі, особливо коли м'яч потрапляв до Златана. Леау регулярно опинявся на ударних позиціях, але пробити голкіпера не міг.

Інтер знайшов слабкі місця Мілана

У середині тайму "нерадзуррі" заробили ще один пенальті, коли Бало-Туре втратив координацію, пропустив Дарміана на побачення з воротарем і мусив фолити. Цього разу Тетерушану виграв дуель у Лаутаро, вгадавши напрямок удару з позначки. І тут також справедливість взяла верх, адже Інтер довгий час був примітивним попереду.

До останніх хвилин першого тайму футболісти Інтера не завдали жодного удару з меж штрафного майданчика (були тільки постріли з 30 метрів), якщо не рахувати пенальті. Але підопічні Індзагі поступово відшукали дірки в обороні Мілана.

На лівому фланзі поплив Бало-Туре. Пенальті – вершина айсберга. Сенегалець часто програвав позицію Дарміану. Не дивно, що в перерві його замінили – вийшов Калюлю. Мілан дуже сильно постраждав через дискваліфікацію основного лівого захисника Ернандеса.

Перед перервою почав тріщати правий фланг "россонері". Перішіч і з допомогою підключень Бастоні розривав Калабрію та Діаса. Бастоні виконав рейд у штрафний майданчик і покотив під удар Бареллі. На лінії воріт Мілан врятував Бало-Туре. Через хвилину вже сам Першіч подавав з бровки – Лаутаро пробив біля стійки.

Хронічні проблеми "россонері"

У другому таймі проявилася хронічна проблема Мілана. Команда Піолі в цьому сезоні стабільно перемагає (до сьогодні втратила лише 2 очки у Серії А), але не обходиться без везіння. Мілан не здатен проводити повний матч в одному ритмі. Неодмінно настає момент, коли "червоно-чорні" підсідають і втрачають контроль над ситуацією.

Інтер по перерві заграв значно гостріше і створював якісні моменти. Джеко головою розстрілює ворота впритул, потім Лаутаро перспективно стріляє з лінії штрафного, ще через кілька хвилин Чалханоглу залишився сам на дальній стійці та бив/прострілював повз дальню стійку. Мілан на це не відповідав нічим. Тут вже номінальним господарям пощастило, що рахунок не змінився.

Стефано Піолі виправив ситуацію замінами. З появою Ребіча та Салемакерса у Мілана з'явилася контргра. Ібрагімовіч знайшов можливість для удару – неточно. Ібра бахнув ще й зі штрафного – впорався Хандановіч.

Але все одно Інтер був гострішим. Найкращий шанс виник у Відаля. Джеко відтер від м'яча К'яера та прострілив на вільного чилійця, але той змарнував чудову нагоду. Незабаром Джеко довелося піти з поля. Лідер збірної Боснії та Герцеговини отримав пошкодження. Хороші новини для Олександра Петракова – через тиждень збірна України зіграє з бошняками вирішальний матч відбору до ЧС.

Нічия на користь Мілана

Кінцівку активніше провели вже "россонері". Салемакерс пробив у стійку, а Кессьє не влучив у ворота на добиванні. Мілан ніби відродився і значно більше рвався до перемоги. Однак часу забракло – Інтер вистояв.

Фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1. Мілан набрав 32 очки, знову порівнявся з Наполі на вершині Серії А та зберіг відрив від Інтера в 7 балів. "Нерадзуррі" залишилися на третьому місці. Перспективи Мілана у чемпіонських перегонах сьогодні зростають.

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