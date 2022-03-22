Жеребкування групового раунду ЧС-2022 відбудеться 1 квітня, хоча тоді ще не всі учасники фінального турніру стануть відомими, повідомляє AP. Наразі путівку на Мундіаль гарантували собі 15 команд, але наступного тижня їхня кількість зросте до 29.

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Процедура жеребкування буде нагадувати стандартну: команди будуть розподілені на чотири кошики, згідно з їхнім рейтингом ФІФА. Виключенням традиційно стане лише господар турніру. Катар займе місце у першій корзині разом із сімома іншими найсильнішими збірними планети.

На момент жеребкування будуть відомі 29 із 32 учасників ЧС-2022. Потенційних власників решти путівок ФІФА автоматично відправила у четвертий кошик. Хоча за нормальних обставин команди цілком могли б розраховувати на потрапляння у третій.

Йдеться про такі збірні, як Україна, Уельс та Колумбія. Наша збірна не може вчасно завершити кваліфікацію через вторгнення російських військ. А от міжконтинентальний раунд плей-офф перенесли через пандемію. Повністю усі учасники ЧС-2022 стануть відомими у червні.

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