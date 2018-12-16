Мілан готовий віддати за Фабрегаса 4 млн євро – Челсі вимагає вдвічі більше, – ЗМІ

Україна — 15:00 2352
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Новачки Динамо зросли у ціні на 1400 і 166 відсотків – топ-10 гравців УПЛ, які найбільше подорожчали за 2018-й
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Смалійчук: Коломойському належать 50% акцій Карпат, але він навіть десяти гривень не виділивУкраїна — 14:24 879
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Над трансфером Маліновського в Рому працює впливовий агент ФІФАБельгія — 13:32 844
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Віце-президент Карпат Смалійчук: Цього року я вже подавав у відставкуУкраїна — 12:40 1498
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"Слава Ісусу", – Шовковський прокоментував Об'єднавчий собор українських православних церковЗбірна України — 11:23 2515
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