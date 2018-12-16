Мілан готовий віддати за Фабрегаса 4 млн євро – Челсі вимагає вдвічі більше, – ЗМІ

Італійський Мілан продовжує торгуватися з лондонським Челсі за центрального півзахисника Сеска Фабрегаса.

"Россонері" прагнуть підписати досвідченого іспанця взимку, повідомляє Football Italia.

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За інформацією кількох італійських видань, наразі клуби не можуть дійти згоди щодо суми трансферу Фабрегаса. Челсі прагне отримати за хавбека 8 млн євро, а Мілан готовий заплатити лише вдвічі менше через проблеми з дотриманням фінансового fair-play.

Більше того, задля переходу Сеска боси міланців готові продати Хакана Чалханоглу. Турком цікавиться низка клубів німецької Бундесліги.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Сеск Фабрегас провів лише 4 матчі в АПЛ.

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