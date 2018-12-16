Челсі прагне підписати форварда Борнмута Вілсона

Лондонський Челсі хоче придбати нападника Борнмута та збірної Англії Каллума Вілсона вже в зимове трансферне вікно.

"Сині" готові витратити на 26-річного форварда 30 млн фунтів, повідомляє The Express.

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За інформацією видання, боси Челсі впевнені, що в січні їм вдасться підписати Вілсона. Через нестабільну гру Олів'є Жиру та Альваро Морати керманич лондонців Мауріціо Саррі прагне підсилити атакувальну лінію.

Сезон 2018/19 наразі чудово складається для Каллума Вілсона, який забив 8 голів і віддав 5 результативних передач у 16-ти матчах АПЛ. Крім цього, у листопаді нападник Борнмута дебютував за збірну Англії в спарингу проти США та відзначився забитим м'ячем.

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