УЄФА покарав Мілан за порушення вимог фінансового фейр-плей

Мілан дізнався рішення УЄФА у справі щодо порушення клубом правил фінансового фейр-плей.

Мілан отримав санкції від УЄФА за недотримання вимог ФФП. Клуб отримав дозвіл на участь у єврокубках в сезонах 2019/20 та 2020/21, проте заявка "россонері" буде обмежена лише 21 гравцем, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Крім того, до 30 червня 2020 року Мілан повинен підтвердити відсутність збитків у клубу. У випадку відсутності такого підтвердження Мілан отримає дискваліфікацію з єврокубків на сезони 2022/23 та 2023/24. Також клуб позбавлений призових в розмірі 12 млн євро за участь в Лізі Європи 2018/19.

Раніше повідомлялось, що Мілану загрожує штраф та заборона реєстрації новачків у єврокубках.

Клуб має право на оскарження рішення. До слова, вчора Мілан ганебно вилетів з Ліги Європи, програвши Олімпіакосу.

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