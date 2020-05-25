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Мілан готовий продати Мусаккіо – на оборонця є попит в Іспанії

06:00 171 Читать на русском
Мілан готовий продати Мусаккіо – на оборонця є попит в Іспанії
Матео Мусаккіо / LaPresse

Оборонець італійського Мілана Матео Мусаккіо близький до від'їзду із Сан-Сіро в найближче трансферне вікно.

"Россонері" не розраховують на 29-річного центрбека. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

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Мілан не має наміру продовжувати чинний до літа 2021-го контракт із Мусаккіо. Літнє трансферне вікно, таким чином, останній шанс міланців заробити на переході оборонця. Мілан планує виручити за Мусаккіо 8-10 млн євро. Інтерес до нього проявляє іспанська Валенсія.

У нинішньому сезоні Матео Мусаккіо провів 18 матчів у всіх турнірах. Він вже має досвід виступів у Прімері, де в 2009-2017 рр. захищав кольори Вільяреала.

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