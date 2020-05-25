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Милан готов продать Мусаккио – на защитника есть спрос в Испании

06:00 1 Читати українською
Милан готов продать Мусаккио – на защитника есть спрос в Испании
Матео Мусаккио / LaPresse

Защитник итальянского Милана Матео Мусаккио близок к отъезду из Сан-Сиро в ближайшее трансферное окно.

"Россонери" не рассчитывают на 29-летнего центрбека. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

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Милан не намерен продлевать действующий до лета 2021-го контракт с Мусаккио. Летнее трансферное окно, таким образом, последний шанс миланцев заработать на переходе защитника. Милан планирует выручить за Мусаккио 8-10 млн евро. Интерес к нему проявляет испанская Валенсия.

В нынешнем сезоне Матео Мусаккио провел 18 матчей во всех турнирах. Он уже имеет опыт выступлений в Примере, где в 2009-2017 гг. защищал цвета Вильярреала.

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