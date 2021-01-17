"Россонері" близькі до трансферів захисника на вихід і на вхід, повідомляє Sky Sport Italia.

Мілан офіційно орендував хавбека Торіно

Андреа Конті вирушить у оренду до Парми. Угода передбачатиме викуп за 7 млн євро, і він стане обов'язковим, якщо "хрестоносці" збережуть місце в Серії А. Натомість Мілан підсилиться центрбеком Челсі Фікайо Томорі. Це також оренда, але з пунктом викупу за 30 млн євро. Наразі клуби домовляються про термін позики – Мілан хоче 18 місяців, а Челсі наполягає на 6-ти.

Додамо, що Конті провів у поточному сезоні 4 матчі, жодної результативної дії – у Томорі така ж статистика.

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