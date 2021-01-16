Півзахисник Торіно Суаліхо Мейте наступні півроку проведе у Мілані, повідомляє офіційний сайт "червоно-чорних".

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Оренда 26-річного гравця розрахована до 30 червня 2021 року. Окрім того, у Мілана буде опція викупу контракту. Французький футболіст виступатиме за команду Стефано Піолі під 18-м номером.

Як зазначалось раніше, загальна сума трансферу складе 10 млн євро. За оренду Мейте Мілан викладе 500 тисяч, а потім зможе викупити його за 8 млн плюс 1,5 млн бонусами. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

Нагадаємо, у поточному сезоні Суаліхо провів за Торіно 16 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним голом та одним асистом.

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