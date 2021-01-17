"Россонери" близки к трансферам защитника на выход и на вход, сообщает Sky Sport Italia.

Милан официально арендовал хавбека Торино

Андреа Конти отправится в аренду в Парму. Соглашение предусматривает выкуп за 7 млн евро, и он станет обязательным, если "крестоносцы" сохранят место в Серии А. В свою очередь Милан усилится центрбеком Челси Фикайо Томори. Это также аренда, но с пунктом выкупа за 30 млн евро. Сейчас клубы договариваются о сроке займа – Милан хочет 18 месяцев, а Челси настаивает на 6-ти.

Добавим, что Конти провел в текущем сезоне 4 матча, ни одного результативного действия – у Томори такая же статистика.

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