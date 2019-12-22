Маліновський допоміг Аталанті розбити Мілан – українець розкішним асистом підтвердив освоєння в Бергамо

Аталанта з Бергамо знищила Мілан (5:0) у рамках 17-го туру італійської Серії А. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Господарі взялися до справи відразу зі стартовим свистком арбітра. Уже за 45 секунд після початку зустрічі Ілічіч хитнув оборонця на підступах до штрафного майданчика й потужно пробив у дальній кут – Доннарумма зумів парирувати удар словенця.

Цей момент заохотив "Богиню", і бергамаски продовжили нагнітати ситуацію біля воріт "россонері". Ось на 7-й хвилині Госенс небезпечно прострілював із флангу, та ніхто з атакувальних гравців Аталанти не відгукнувся на його подачу. Мілан відповів підходом Сусо. Іспанець обіграв двох опонентів у карній зоні, але прицільно пробити сил йому вже не вистачило.

Відплата настала миттєво. Алехандро Гомес на 10-й хвилині прийняв м'яч на лівому фланзі, спокійно дістався до штрафного суперника, буквально оббіг Конті й розкішно пробив у дальню дев'ятку. Франк Кессьє під час цієї сцени блискуче виконав роль статиста – 1:0. Через 5 хвилин бергамаски були близькі до того, щоб подвоїти перевагу, та м'яч після пострілу Пашаліча метрів із 25-ти лише облизнув поперечину.

Сяку-таку небезпеку біля воріт Аталанти Мілан створив завдяки стандарту. Мусаккіо переспективно бив головою після навісу зі штрафного, але м'яч розминувся із воротами. Після цього гра трохи заспокоїлася – бергамаски не надто активно йшли в атаку, а міланці просто не могли просунутися вперед. Активніше "россонері" заграли під завісу тайму, та підопічні Гасперіні в ці хвилини дуже грамотно захищалися.

Початок другого тайму нагадав старт матчу. Аталанта фактично затиснула Мілан на його половині й методично тиснула, намацаючи слабкі місця в обороні. Гості могли пропустити вже на 50-й хвилині, але Кастань не зміг точно пробити з льоту після навісу Госенса зліва. Тут же момент мав Маліновський. Українець отримав м'яч метрів за 40 до воріт, трохи просунувся вперед і пробив із правої – поруч зі стійкою.

Зрештою, серія атак "Богині" призвела до двох забитих м'ячів упродовж трьох хвилин. Спочатку стався гол Госенса-Пашаліча, коли хорват на межі офсайду з кількох метрів підправив постріл німця у кут. А на 63-й хвилині Маліновський розігнав швидку атаку, віддав наліво тому ж Пашалічу, а той закинув у вільну зону Ілічічу. Словенець, який якраз повернувся після травми, накрутив захисника й впевнено пробив повз Доннарумму – 3:0!

Після такого Мілан остаточно розклеївся. На т. зв. гру хлопців Піолі було боляче дивитися, що прогнозовано вилилося у ще два пропущених м'ячі. Йосіп Ілічіч на 72-й хвилині отримав пас від Гомеса на підступах до штрафного, погрався з оборонцем і з-під нього красиво закрутив лівою у дальню дев'ятку.

Завершив побиття "россонері" Луїс Мурієль. Колумбієць замінив героя матчу Ілічіча й вже за 3 хвилини опинився в обіймах партнерів. Аталанта неспішно розігрувала м'яч у лінії оборони, допоки Маліновський розкішним пасом через усе поле не вивів форварда віч-на-віч із голкіпером, а Мурієль прокинув повз Доннарумму й забив вже в порожні ворота.

Завдяки цій перемозі Аталанта піднялася на 5-те місце (31 очко). До зони ЛЧ – усього 4 бали. Натомість Мілан – лише 10-й.

Маліновський освоївся на Атлеті Адзуррі д'Італія

Вдруге поспіль український хавбек провів на полі всі 90 хвилин. Вочевидь, Джан П'єро Гасперіні задоволений діями Маліновського. У матчі проти Мілана півзахисник був доволі активним, часто брав ініціативу на себе й доклав зусиль мінімум до двох голів бергамасків. Щоправда, статистичний портал SofaScore оцінив гру 26-річного українця скромним (у порівнянні з одноклубниками) балом 7,0. Маліновський здійснив 55 дотиків до м'яча, а точність його передач склала солідні 85 %. Він тричі йшов в обіграш (двічі успішно), зробив 2 гострі передачі, а також виграв 4 дуелі з шести. Одного разу хавбек небезпечно пробив з-за меж штрафного майданчика, взяв участь у третій гольовій атаці й фактично віддав результативну передачу на Мурієля (хай поки різноманітні бази даних вперто відмовляються записати асист на Маліновського). Також українець заробив на собі 2 фоли.