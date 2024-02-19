Евертон приймає Крістал Пелас в рамках 25-го туру АПЛ 2023/24. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 25-го туру АПЛ 2023/24 між Евертоном та Крістал Пелас розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на платформах Setanta Sports і MEGOGO.

Миколенко одружився – молодята показали перші фото

Віталій Миколенко лише вчора оголосив про одруження, а сьогодні вийшов у стартовому складі Евертона. "Ірискам" не до розваг – потрібно набирати бодай очко, щоб вирватися зі зони вильоту. Крістал Пелас також переживає не найкращі часи. "Орли" звільнили головного тренера Роя Ходжсона і випереджають Евертон всього на 5 пунктів.

Стартовий склад Евертона:

Крістал Пелас: