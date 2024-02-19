Эвертон принимает Кристал Пэлас в рамках 25-го тура АПЛ 2023/24. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 25-го тура АПЛ 2023/24 между Эвертоном и Кристал Пэлас начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на платформах Setanta Sports і MEGOGO.

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Виталий Миколенко лишь вчера объявил о женитьбе, а сегодня вышел в стартовом составе Эвертона. "Ирискам" не до развлечений – нужно набирать хотя бы очко, чтобы вырваться из зоны вылета. Кристал Пэлас также переживает не лучшие времена. "Орлы" уволили главного тренера Роя Ходжсона и опережают Эвертон всего на 5 пунктов.

Стартовый состав Эвертона:

Кристал Пэлас: