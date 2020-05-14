Миколенко зробив несподіване зізнання щодо майбутнього в Динамо

Оборонець київського Динамо Віталій Миколенко поділився думками щодо можливого відходу з команди.

"Спочатку треба заграти в першій команді, досягнути того, щоби на тебе якийсь клуб звернув увагу й запропонував суму, що влаштує клуб.

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Тоді, вважаю, це правильно. Якщо клуб це не влаштовує, то ти – гравець Динамо, зобов'язаний виконувати контракт. Якщо мій клуб це влаштує, йому буде вигідно, щоб я перейшов кудись, то буду тільки за. Якщо клуб хоче, щоб я грав тут, захищав кольори Динамо, то хочу тут залишатися до кінця кар'єри. Про пропозиції хіба що читаю в інтернеті. Більше нічого не чув", – зізнався оборонець YouTube-каналу ТРЕНДЕЦЬ.

До слова, в нинішньому сезоні Віталій Миколенко провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 7 результативних передач.

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