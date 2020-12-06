"Хороші враження від гри. Погано, що червону картку отримали, але, можна сказати, з гідністю і честю вийшли з цього моменту.

Маріуполь – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Крім голу на останніх секундах та червоної картки, більше і не було моментів у суперника. Але це наші помилки. Якщо чесно, засмутив пропущений м'яч. Те, що виграли, добре, а що пропустили – ні. Думаю, не розібралися в цьому моменті. Позиції помінялися у гравців, і один футболіст був вільний.

Думаю, вболівальники бачать, що ми виходимо зарядженими на гру і за кожен момент боремося. Кожен гравець навіть з лави запасних підтримує. Це дуже допомагає.

Настрій перед Ференцварошем? Відразу після гри з Маріуполем ще нічого не можу сказати. Завтра вже зберемося і цілеспрямовано будемо готуватися до поєдинку. Звичайно, відчуваємо, що нам під силу обіграти угорську команду. Наше завдання – вигравати в кожному матчі", – цитує Миколенка офіційний сайт киян.

До слова, 8 грудня Ференцварош зіграє з Динамо у заключному турі ЛЧ. Команди розігруватимуть між собою путівку у плей-офф Ліги Європи.

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