"Хорошие впечатления от игры. Плохо, что красную карточку получили, но, можно сказать, с достоинством и честью вышли из этого момента.

Мариуполь – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Кроме гола на последних секундах, красной карточки, больше и не было моментов у соперника. Но это наши ошибки. Если честно, расстроил пропущенный мяч. То, что выиграли хорошо, а что пропустили – нет. Думаю, не разобрались в этом моменте. Позиции поменялись у игроков, и один футболист был свободный.

Думаю, болельщики видят, что мы выходим заряженными на игру и за каждый момент боремся. Каждый игрок даже со скамейки запасных поддерживает. Это очень помогает.

Настроение перед Ференцварошем? Сразу после игры с Мариуполем еще ничего не могу сказать. Завтра уже соберемся и целенаправленно будем готовиться к поединку. Конечно, чувствуем, что нам по силам обыграть венгерскую команду. Наша задача – выигрывать в каждом матче", – цитирует Миколенко официальный сайт киевлян.

К слову, 8 декабря Ференцварош сыграет с Динамо в заключительном туре ЛЧ. Команды будут разыгрывать между собой путевку в плей-офф Лиги Европы.

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