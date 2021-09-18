"Все якось так склалося минулого сезону... Ліга чемпіонів почалася пізніше через COVID-19, ігри були щотижня, плюс ми вперше туди вийшли. Ми всі були недосвідчені. Начебто Буяльський, Сидорчук та Циганков грали у Лізі чемпіонів, інші – ні.

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Зараз я відчуваю, що ми набралися більшого досвіду, навіть у грі з Бенфікою це показали. Другий тайм провели на хорошому рівні в плані дисципліни. Сподіваюсь, цього року ми поборемося за вищі місця.

Не сказав би, що Барселона без Мессі – не Барселона. Я не грав у Барселоні, а лише в Києві. Не було Мессі, і Містер говорив, що іноді буває гірше, коли такі команди виходять другим складом. Тому що ті хочуть довести, що не гірші за інших, і ще більше стараються. У Києві особисто мені було дуже складно", – сказав Миколенко в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів на стадії групового етапу Динамо випало поборотись з Бенфікою, Баварією і Барселоною. У першому матчі кияни на власному полі розписали безгольову нічию з португальцями, а каталонці розгромно поступились баварцям 0:3.

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