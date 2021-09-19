"Наверное, лучшим бомбардиром в истории клуба я не стану. Хотелось бы побольше матчей сыграть и побольше чемпионств выигрывать.

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Легендой клуба не то что не хотел бы быть, это очень сложно, думаю", – сказал Миколенко в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Напомним, Виталий – воспитанник Динамо. Профессиональную карьеру начал в 2017 году. В августе этого же года впервые дебютировал за главную команду в матче против каменской Стали. В текущем сезоне провел в "бело-синей" футболке 9 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи.

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