"Чому я досі не в Серії А? Моє завдання – грати. Мені ніколи не говорили: "Якщо хочеш – ти їдеш". Це все чутки. Далі чуток нікуди це не просувалася.

"Не сказав би, що Барселона без Мессі – не Барселона": Миколенко сподівається поборотися за вищі місця у Лізі чемпіонів

Моя улюблена команда – Барселона. Будь-якому футболісту з амбіціями хотілося б пограти на найвищому рівні. Але я зараз дуже радий, що граю за Динамо, я граю в Лізі чемпіонів. Я щасливий", – розповів Миколенко в інтерв'ю BurBuzz.

Відзначимо, що Віталій відіграв у 8 матчах поточного сезону за киян, записавши до свого активу 2 асисти.

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