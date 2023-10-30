Виграли абсолютно усі клуби, за які зіграли українці. Винятком став лише Челсі, який втратив Михайла Мудрика і програв Брентфорду. Єгор Ярмолюк мав шанс забити дебютний гол за "бджіл", але програв ближній бій кіперу лондонців.

Зінченко, Миколенко та Забарний також стали важливими учасниками успіхів своїх команд. На один рівень нижче святкував і Назарій Русин, проте є одна проблема, яку вирішує земляк з Криму. Всі ці теми детально розібрав Футбол 24 у новому випуску на YouTube.

АПЛ: Миколенко з'їв чергову зірку, солідний матч українця – Евертон тріумфує в Лондоні та відривається від зони вильоту