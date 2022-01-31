Лемпард розкрив мотиви приходу в Евертон – перше послання легенди для Миколенка та інших гравців
Новопризначений наставник "ірисок" поділився першими враженнями від нового місця роботи. Лемпард очолив команду Віталія Миколенка 31 січня, замінивши Рафу Бенітеса.
"Для мене велика честь – представляти клуб такого масштабу та керувати командою з такими традиціями, як Евертон. Я дуже голодний до роботи, хочу якнайшвидше почати працювати. Поговоривши з керівництвом клубу, я перейнявся їхньою пристрастю та амбіціями. Сподіваюся, вони теж відчули мої амбіції та бажання віддаватися на повну.
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Важливо, з якою пристрастю вболівальники Евертона ставляться до клубу. Нам, як команді з АПЛ, це дуже потрібно. Це двосторонній зв'язок. Евертон – унікальний клуб, в якому дійсно розумієш, чого хочуть уболівальники. Їхня головна вимога – боротьба і самовіддача, саме ці компоненти мають стати основними для нас.
Моїм першим посланням для гравців буде те, що ми маємо об'єднатися заради спільної мети. Ми намагатимемося робити свою роботу, і я знаю, що вболівальники нас підтримають", – розповів Лемпард в ефірі YouTube-каналу Евертона.
"Іриски" посідають 16 місце в АПЛ. Дебютним матчем 43-річного Лемпарда в Евертоні стане поєдинок Кубка Англії проти Брентфорда, який відбудеться 5 лютого.
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