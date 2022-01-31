"Для мене велика честь – представляти клуб такого масштабу та керувати командою з такими традиціями, як Евертон. Я дуже голодний до роботи, хочу якнайшвидше почати працювати. Поговоривши з керівництвом клубу, я перейнявся їхньою пристрастю та амбіціями. Сподіваюся, вони теж відчули мої амбіції та бажання віддаватися на повну.

Лемпард офіційно очолив Евертон – Миколенко працюватиме з легендою

Важливо, з якою пристрастю вболівальники Евертона ставляться до клубу. Нам, як команді з АПЛ, це дуже потрібно. Це двосторонній зв'язок. Евертон – унікальний клуб, в якому дійсно розумієш, чого хочуть уболівальники. Їхня головна вимога – боротьба і самовіддача, саме ці компоненти мають стати основними для нас.

Моїм першим посланням для гравців буде те, що ми маємо об'єднатися заради спільної мети. Ми намагатимемося робити свою роботу, і я знаю, що вболівальники нас підтримають", – розповів Лемпард в ефірі YouTube-каналу Евертона.

"Іриски" посідають 16 місце в АПЛ. Дебютним матчем 43-річного Лемпарда в Евертоні стане поєдинок Кубка Англії проти Брентфорда, який відбудеться 5 лютого.

Трансферний дедлайн, зима 2022: потенційний дует гравців збірної України в АПЛ, Хаві отримав зіркового форварда, Мбаппе