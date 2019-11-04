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Миколенко вважає, що червона картка Сидорчука в матчі зі Львовом була недоречною – капітан Динамо не зіграє з Шахтарем

06:00 833 Читать на русском
Миколенко вважає, що червона картка Сидорчука в матчі зі Львовом була недоречною – капітан Динамо не зіграє з Шахтарем
Віталій Миколенко в матчі проти Львова

Захисник Динамо Віталій Миколенко прокоментував перемогу над Львовом в рамках 13-го туру УПЛ, а також поділився роздумами про втрату капітана команди на поєдинок проти Шахтаря.

11’ Микола Шапаренко
30’ Віктор Циганков
35’ Сергій Сидорчук
82’ Артем Бєсєдін
90+1’ Денис Попов
 
11’ Микола Шапаренко
30’ Віктор Циганков
35’ Сергій Сидорчук
82’ Артем Бєсєдін
90+1’ Денис Попов

Нагадаємо, Динамо легко розбило Львів, але втратило Сергія Сидорчука на матч проти Шахтаря – капітан отримав червону картку.

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"Ми забили два м'ячі, це допомогло заспокоїтися. Червона картка Сидорчука була недоречною, після двох голів нам потрібно було одразу забивати третій і завершувати гру. Але думаю, ми гідно вийшли з ситуації. Нас особливо не пресингували після вилучення, ми більше контролювали м'яч та відпочивали до перерви. А у другому таймі після контратак забили ще два голи.

Звісно, складно буде грати без лідера, капітана. Але думаю, ми оберемо правильну тактику, щоб закрити цю позицію", – цитує Миколенка прес-служба Динамо з посиланням на FootballHub.

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Теги
Динамо Динамо Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Динамо - Львів Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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