Динамо – Львів: 2 голи, красива гра і вилучення капітана киян, який пропустить матч з Шахтарем

Динамо приймає Львів у 13-му турі чемпіонату України 2019/20. Рахунок і звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Львів на "Футбол 24", стартував о 17:00. Команда Михайличенка перервала коротку серію невдач, обігравши Шахтар в овертаймі Кубка України. Динамівці виграли 6 очних поєдинків, а "міщани" тріумфували лише раз – саме на НСК Олімпійський. Львів не тільки вилетів на стадії 1/8 фіналу турніру від Миная, що виступає в Першій лізі, а й змінив головного тренера – замість Володимира Мазяра останню команду УПЛ очолив Єгіше Мелікян. У першому колі кияни вперше в історії розгромили "муніципалів".

Динамо – Львів: онлайн-трансляція матчу УПЛ

На старті зустрічі Попов класно підключав правий фланг передачами з просуванням. В одному з таких епізодів Караваєв знайшов у штрафному Соля, той з рикошетом від захисника скинув під удар Гармашу, а Денис трохи вище відправив м'яч через блок захисника. У тому епізоді було дуже схоже на гру рукою гравця гостей, а його партнер навіть поспішив підняти руки в напрямку судді, мовляв, це не пенальті. Розкішна комбінація Динамо на 10-й хвилині привела до взяття воріт. Циганков обігрався з Солем, віддав на Миколенка транзитом через п'ятку Де Пени, а Віталій ідеально знайшов гольову Шапаренка – Миколі не довелося і вистрибувати.

І знову цікава триходівка господарів. Циганков з правого флангу віддав на Шапаренка, той обігрався з Гармашем, але надто слабко пробив – Сарнавський такі тягне. В іншому моменті Микола п'ятою намагався переправити під удар Сидорчуку, але львів'яни прочитали ситуацію. Красиві мережива плетуть кияни біля чужих воріт. Ось і знову розумна триходівка. Соль повів за собою гравця на фланг, віддав на Де Пену. Карлос навісив, а Шапаренко зовсім без опіки замикав – не вийшов удар головою, а так було дуже схоже на першу гольову атаку.

Який же блискучий закидончик десятки господарів змарнував Караваєв. Шапаренко змістився у глибину, бездоганною передачею знайшов зовсім вільного Олександра, але правий захисник збірної України відпустив від себе м'яч замість удару. Циганков тонко закинув на свого партнера по флангу. Караваєв уже був у воротарському, але не вистачило йому зросту. Перший удар Львова лише на 25-й хвилині. Для Бущану це було, наче пас. Шапаренко з Циганковим у короткі стіночки ефектно розіграли штрафний, а Соль навісив у зону, де були тільки гості, хоча кутовий заробив.

Фран гарно впав після того, як Приймак поклав на його спину руки – суддя мав привід призначити 11-метровий, хоча поштовху як такого не було. Циганков реалізував пенальті без проблем. Сидорчук в'їхав ззаду по ногах суперника. Це друга жовта, а отже, червона, логічно розсудив Анатолій Абдула. Динамо втрачає свого капітана на матч проти Шахтаря. Ех, а Сергій тільки-тільки розігрався. Закидання з правого флангу і удар когось з бразильців з льоту – без проблем для Бущана.