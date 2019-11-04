Миколенко считает неуместной красную карточку Сидорчука в матче со Львовом – капитан Динамо не сыграет с Шахтером

Защитник Динамо Виталий Миколенко прокомментировал победу над Львовом в рамках 13-го тура УПЛ, а также поделился мыслями о потере капитана команды на поединок против Шахтера.

Напомним, Динамо легко разбило Львов, но потеряло Сергея Сидорчука на матч против Шахтера – капитан получил красную карточку.

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"Мы забили два мяча, это помогло успокоиться. Красная карточка Сидорчука была неуместной, после двух голов нам нужно было сразу забивать третий и завершать игру. Но думаю, мы достойно вышли из ситуации. Нас особо не прессинговали после удаления, мы больше контролировали мяч и отдыхали до перерыва. А во втором тайме после контратак забили еще два гола.

Конечно, сложно будет играть без лидера, капитана. Но думаю, мы выберем правильную тактику, чтобы закрыть эту позицию", – цитирует Миколенко пресс-служба Динамо со ссылкой на FootballHub.

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