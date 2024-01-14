"У чому секрет успіху? Я наполегливо працюю на кожному тренуванні. Пам'ятаю, коли отримав травму в липні, почав тренуватися з нашими фізіологами, і дуже багато працював, щоб повернутися.

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Кожне тренування було важким для мене, і зараз адаптуюся до ліги, що дуже важливо. Я вже звик грати проти сильних команд і почуваюся більш впевнено, коли виходжу на поле. Я завжди прагну бути кращим і ставати кращим гравцем, і ця мотивація дійсно допомагає мені рухатися вперед.

Перші кілька місяців знадобився час, щоб пристосуватися до нового менеджера з новими ідеями та правилами. Це нормально, але зараз всі розуміють правила і те, що Шон Дайч від нас очікує. Він не дуже багато говорить. Зазвичай коротко, і його легко зрозуміти. Мені це подобається, тому що я знаю, чого він хоче, і він приносить хороший настрій у роздягальню.

Дайч сказав мені після гри, здається з Челсі, що я був приголомшливий. До цього він просто казав: "Все добре", або щось на кшталт цього, але після тієї гри він сказав: "Приголомшливо". Це було приємно!

Тренер дав зрозуміти, що хоче, щоб я вигравав індивідуальні дуелі, добре захищався, але також долучався до атак. Очевидно, що він прагне, щоб я був розсудливим. Якщо ми протистоїмо хорошим атакувальним командам з сильними вінгерами, то він не захоче, щоб я надмірно віддавався атаці. Я маю бути розсудливим і вибирати моменти, щоб підключитися до гри", – розповів українець в інтерв'ю клубному сайту.

Нагадаємо, що Віталій Миколенко виступає за Евертон з січня 2022 року. Загалом він зіграв за "ірисок" 70 матчів, в яких забив три голи.

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