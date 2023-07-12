"Подивіться його статистику, скільки він пробігає. Він ще може два-три роки спокійно грати. Я думаю, ще рано говорити про спортивного директора.

Караваєв зізнався, що змінилось в Динамо після приходу Ярмоленка

Чи бачу я Ярмоленка у цій ролі? Не знаю, подивимося. Поки не попрацюю з ним, то не скажу. У нього є задатки. Він любить контроль, організацію. Все буде добре", – сказав Миколенко в інтерв'ю YouTube-каналу Sportarena.

Нагадаємо, капітан збірної України перейшов у київський клуб цього літа у статусі вільного агента і підписав контракт на 2 роки. Після завершення кар'єри гравця він отримає в Динамо посаду спортивного директора.

Динамо вирвало нічию з Янг Бойз – Ярмоленко красиво возив чемпіонів Швейцарії, але дірява оборона все зіпсувала