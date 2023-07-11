"Усі молоді гравці, які зараз є у Динамо, мають зрозуміти, що Андрій – проста, добра, чесна та відкрита людина. Всі кажуть – "зірка". Так, він – "зірка", можливо, легенда, але при цьому залишається людиною.

Динамо офіційно продовжило контракт з Караваєвим – йшлося про суттєве скорочення зарплатні

Якщо потрібна допомога – завжди допоможе, якщо є питання – завжди відповість, тобто, ніколи не залишить у біді. Впевнений, повернення Андрія стане для них позитивним імпульсом, адже на його прикладі вони побачать, як потрібно бути професіоналом та порядною людиною. Він стане для них мотиватором щодо того, до чого потрібно прагнути, які ставити цілі, щоб піднятися на вершину, де грають такі футболісти, як Андрій Ярмоленко", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, капітан збірної України перейшов у київський клуб цього літа у статусі вільного агента і підписав контракт на 2 роки.

Караваєв пояснив, чому вирішив залишитися в Динамо – новачок УПЛ пропонував кращі умови