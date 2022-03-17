Лемпард зробив відразу 4 зміни після домашньої поразки від Вулверхемптона. Несподіванкою стала відсутність в основі голкіпера збірної Англії Пікфорда чи орендованого в МЮ ван де Бека, навколо якого Лемпард будував центр поля не в одній зустрічі. Також своє місце у стартовому складі втратив Миколенко. Українського захисника замінив номінальний центрбек Годфрі, який на 4 хвилині завдавав першого удару після подачі Грея з кутового. Дубравка зіграв надійно. "Сороки" відповіли навісом Фрейзера на Вуда і впевненою грою на лінії 34-річного Беговіча, який раніше пограв за Челсі і навіть забивав у Прем'єр-лізі.

Евертон – Ньюкасл: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Провалом Годфрі саме на позиції відсутнього Миколенка ледь не скористався правий фулбек Крафт. Холгейт підстрахував у центрі, інакше бути б розстрілу порожніх воріт. Ньюкасл, що днями ледь не зупинив Челсі на його полі, чудово виглядає і сьогодні. Ще зовсім недавно це команда Хау перебувала в зоні вильоту, а Евертон почувався доволі комфортно у серединці. Зараз же команди помінялися не тільки в турнірному, а й ігровому плані. Саме з поразки на полі Ньюкасла почалася ліверпульська пригода Лемпарда.





З моменту його приходу Евертон взяв лише 3 очки з 18 можливих, не забивши жодного гола у попередніх 4 поєдинках АПЛ і досягнувши прогресу хіба що в Кубку Англії, де дістався чвертьфіналу. "Іриски" стали 3 найгіршою командою Премєр-ліги за цей період, тоді як підопічні Хау набирали очки за графіком... Манчестер Сіті. Перевага Ньюкасла у перші 30 хвилин (6:1 за ударами, 68% володіння м'ячем, 0,38:0,03 за очікуваними голами) була просто непристойною, але уважного спостерігача не могла здивувати.

Показовий момент під кінець першого тайму. Лемпард з розгубленою посмішкою після спілкування з асистентом, а вінгер Гордон показує партнерам, які обсіли чужий штрафний, не загострювати, а спокійно покатати м'яч, бо втомився постійно бігати за суперниками. Івобі не послухав і просто вгатив снаряд в аут на протилежний фланг. Бездумно, безідейно, дуже хаотично та повільно – це все нинішній Евертон.

На початку другої половини Віллок пробивав з меж штрафного, силу пострілу вдалося погасити блоком. Фанат Евертона вибіг на поле і прикував себе за шию до каркасу воріт Беговіча. Ціла група стюардів з різного роду предметами намагалася розібратися, процес тривав понад 6 хвилин. Потім вболівальник ще й пручався, хоча його виносили з поля ледь не семеро. Борцівським прийомом доводилося втихомирювати ще одного фаната, який втомився за всім спостерігати і прагнув самотужки навести лад.

Ще одна помилка конкурента Миколенка привели до супермоменту. Годфрі дозволив себе пройти Альмірону, парагваєць виклав пас у центр, а Беговіч знову лише дивом врятував. Після виходу Калверта-Льюїна замість Грея розійшовся Гордон. Спочатку удар зі штрафного в стінку, а потім ефектний дальній постріл, який блискуче парирував Дубравка. Евертон таки завівся і ожив. Знову прорив Гордона, лише трохи не вистачає форварду збірної Англії, аби замкнути простріл Рішарлісона.

Коулмен відверто спробував намалювати пенальті, що ледь не спровокувало бійку. Аллан після цього двома ногами стрибнув ззаду на Сен-Максімена. VAR перевірив на предмет вилучення. Крей Поусон пішов переглянути повтори і замість жовтої показав червону. Бразильський опорник ще довго відмовлявся покидати поле. Суддя додав 14 хвилин. Шостий порятунок Беговіча, серія ударів впритул. Гордон випрошував пенальті в жорсткій боротьбі з Бруно Гімараєшем.

На 99 хвилині Евертон вистраждав свій гол. Сен-Максімен втратив м'яч у центрі. Івобі обігрався з Калверт-Льюїном, і ця банальна стіночка дозволила пройти людей 5 з оборони. Дубравка теж зіграв не дуже впевнено. Суперники переграли цілих 17 хвилин. Команда Миколенка набрала 25 очок і на 3 бали відірвалася від зони вильоту. Ньюкасл після вдалої серії з 9 матчів без поразок вдруге поспіль втрачає нічию на останніх хвилинах. Не зовсім справедливо, адже переграв господарів за всіма основними показниками.

FT: Everton 1 - 0 Newcastle United



xG: 0.64 - 1.02

Shots: 9 - 17

MOTM: Asmir Begovic (8.41)#EVENEWhttps://t.co/VD3K0RUu8u pic.twitter.com/s1ePDvfezO — FotMob Stats (@FotMob_Stats) March 17, 2022

Евертон усе ще чекають важкі часи. Так, емоційно подібна вольова перемога в меншості може зарядити команду, але вона все ще відчуває жахливі муки в атаці без особливої надійності позаду. За грою прямо зараз це найгірший клуб серед 5, які замикають турнірну таблицю. Годфрі виглядав найслабшим з оборони "ірисок" (єдиний, хто отримав менше 7 балів від статистичних порталів), але загалом діяв доволі впевнено у жорсткій силовій боротьбі та на другому поверсі, що може ускладнити подальші перспективи Миколенка в конкуренції з 24-річним захисником збірної Англії. А є ж ще Кенні, який пропускав цей двобій через вилучення у попередньому матчі.