"Іриски" націлились на підписання 28-річного Робіна Госенса з Інтера, інформує HITC, посилаючись на FC Inter News.

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Взимку "нерадзуррі" орендували німця у Аталанти, а влітку сплатили обов'язковий пункт викупу за 27 млн євро. Втім, Інтер був готовий відразу позбутися Госенса, який не показує найкращі зразки своєї гри. У кінці літнього вікна на гравця виходив Байєр, проте оренда без обов'язкового викупу не влаштувала міланців. Новий сезон Госенс також розпочав безбарвно – 15 матчів і всього один асист. Питання продажу екс-партнера Маліновського буде актуальним для Інтера і під час січневого ринку.

Серед претендентів – той-таки Байєр і Евертон, який шукає гідного конкурента для Віталія Миколенка. Джерело підкреслює "однобокість" українця – дуже старанний і надійний в обороні, але надто "бідний" в атаці (поки жодної результативної дії). Натомість Госенс часів Аталанти вважався одним з найкращих атакувальних латералів Європи.

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