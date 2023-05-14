Віталій Миколенко неочікувано випав навіть із заявки – через невелике розтягнення стегна, отримане на вчорашньому тренуванні. Це єдина зміна Дайча після погрому, який "іриски" вчинили Брайтону Де Дзербі у понеділок. Водночас у лідера АПЛ між двома півфіналами Ліги чемпіонів з Реалом чимало змін, насамперед попереду: Марез, Фоден і Альварес, які не зіграли жодної хвилини посеред тижня, повертаються в основу. Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартує о 16:00. Команда Гвардіола прагне реабілітації за домашню нічию 1:1. Манчестерці виграли 6 попередніх поєдинків на Гудісон Парк. Ліверпульці продовжують непросту боротьбу за виживання. Де дивитись матч Евертон – Ман Сіті онлайн? Гру транслює Setanta Sports.

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